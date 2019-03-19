"Я щасливий", – Почеттіно не збирається покидати Тоттенхем

Головний тренер "шпор" Маурісіо Почеттіно розповів, що йому подобається працювати з лондонською командою.

"Я дуже щасливий в Тоттенхемі. У мене є контракт, який розрахований ще на чотири роки. Я насолоджуюся цим кожен день.

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Все, що може трапитися завтра, буде наслідком сьогоднішнього дня. Але я не дивлюся далеко вперед і не думаю, що буде в довгостроковій перспективі. Я підписав новий контракт з "шпорами", бо почуваюсь щасливим", – передає слова Почеттіно Sky Sports.

Нагадаємо, Маурісіо Почеттіно розглядався як один із потенційних кандидатів, які можуть очолити Реал. В підсумку головним тренером мадридців став Зінедін Зідан.

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