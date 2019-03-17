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Тоттенхэм готов продать Эриксена, чтобы купить 5 новых игроков

15:30 174 Читати українською
Тоттенхэм готов продать Эриксена, чтобы купить 5 новых игроков
Кристиан Эриксен / фото из соцсетей

Лондонский Тоттенхэм планирует летом провести активную трансферную кампанию после двух окон без покупоки игроков.

"Шпоры" хотят усилить позиции левого и центрального защитников, а также форварда. Всего к лондонцам могут присоединиться до пяти новичков, сообщает Daily Mail.

Реал готов включить Хамеса в трансфер Эриксена

По информации источника, приобретениями Тоттенхэма могут стать: Джек Грилиш (Астон Вилла), Джаррод Боуэн (Халл Сити), Карлос Солер (Валенсия), Вилфрид Заха (Кристал Пэлас), Александар Митрович (Фулхэм).

Также отмечается, что полузащитник лондонцев Кристиан Эриксен может перейти в Реал. До истечения срока контракта футболиста летом остается один год, и клуб готов продать датчанина, чтобы он не ушел бесплатно.

Эриксен трижды отказал Тоттенхэму в продлении контракта – Барселона уже связалась с футболистом

Тоттенхэм также могут покинуть Тоби Алдервейрелд, Дэнни Роуз, Виктор Ваньяма и Винсент Янссен.

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