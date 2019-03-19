Почеттино назвал своего фаворита в Лиге чемпионов

Наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино не был жадным на комплименты для испанского гранда.

"Если в Лиге чемпионов есть фаворит, то это Барселона.

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У каталонцев есть замечательные, выдающиеся игроки и один гений. Месси делает то, чего никто не может ожидать. Он продолжает удивлять в каждом матче. Повезло, что мне пришлось увидеть его в действии, но мне всегда было жаль, что в моей команде нет такого игрока.

Также стоит отметить отличную работу главного тренера Эрнесто Вальверде", – цитирует Почеттино Mundo Deportivo.

Напомним, Тоттенхэма сыграет с Манчестер Сити в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов, а Барса будет экзаменовать Манчестер Юнайтед.

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