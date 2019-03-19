toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЖУНИОР МОРАЕС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЕВРО-2020

Почеттино назвал своего фаворита в Лиге чемпионов

06:00 204 Читати українською
Почеттино назвал своего фаворита в Лиге чемпионов
Маурисио Почеттино / Фото irishexaminer

Наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино не был жадным на комплименты для испанского гранда.

"Если в Лиге чемпионов есть фаворит, то это Барселона.

Шевченко назвал фаворита Лиги Европы

У каталонцев есть замечательные, выдающиеся игроки и один гений. Месси делает то, чего никто не может ожидать. Он продолжает удивлять в каждом матче. Повезло, что мне пришлось увидеть его в действии, но мне всегда было жаль, что в моей команде нет такого игрока.

Также стоит отметить отличную работу главного тренера Эрнесто Вальверде", – цитирует Почеттино Mundo Deportivo.

Напомним, Тоттенхэма сыграет с Манчестер Сити в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов, а Барса будет экзаменовать Манчестер Юнайтед.

Жеребкування ЛЧ та ЛЄ: потенційний "каталонський" фінал у Мадриді та нагода для "відмазок" Динамо і Шахтарю

Теги
Тоттенхэм Тоттенхэм Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Лига чемпионов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
12
час
:
29
мин
Германия
21:45
Сербия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук