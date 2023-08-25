"Гол в ворота ЛНЗ стал одним из самых желанных среди тех, что я забивал, выступая за украинские команды. Дело в том, что я родился на Черкащине, и хотелось напомнить о себе землякам. Тем более, что забитый мяч был из разряда трудовых , сказалась домашняя заготовка при розыгрыше стандартного положения. Я оказался в нужном месте.

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Чем можно объяснить удачный старт Виктории в перволижном первенстве и в розыгрыше Кубка? В это трудно поверить, но тренерский штаб во главе с Анатолием Бессмертным действительно начал комплектовать команду с нуля всего два месяца назад. Зато сейчас Виктория — коллектив единомышленников, где никто не тянет одеяло в свою сторону, но каждый делает все, чтобы приносить пользу. Виктория сильна прежде всего командой, в этом уже мог убедиться, в частности, ЛНЗ", – цитирует Мишенко официальный сайт УАФ.

Напомним, ЛНЗ неожиданно вылетел из Кубка Украины, потерпев домашнее поражение в матче против сумской Виктории. После матча руководство черкасской команды уволило Александра Ковпака с должности наставника.

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