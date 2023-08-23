Украинскую Премьер-лигу постигла уже вторая отставка – на этот раз без главного тренера остался новичок турнира.

ЛНЗ прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Ковпаком, сообщает официальный сайт клуба.

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40-летний специалист присоединился к тренерскому штабу команды осенью 2021 года. С сентября 2022-го исполнял обязанности главного тренера, а с декабря этого же года стал полноценным наставником черкащан. В прошлом сезоне он впервые в истории вывел ЛНЗ в УПЛ.

Напомним, сегодня ЛНЗ в 1/16 финала Кубка Украины сенсационно уступил перволиговой Виктории (0:1), и вылетел из дальнейшего розыгрыша турнира. В УПЛ после 4-х туров команда с 3-мя очками идет в турнирной таблице тринадцатой.

К слову, это уже вторая тренерская отставка в текущем сезоне – ранее СК Днепр-1 покинул Александр Кучер.