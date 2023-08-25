"Гол у ворота ЛНЗ став одним із найбажаніших серед тих, що я забивав, виступаючи за українські команди. Річ у тім, що я народився на Черкащині, і кортіло нагадати про себе землякам.Тим паче, що забитий м’яч був із розряду трудових, далася взнаки домашня заготівка при розіграші стандартного положення. Я опинився в потрібному місці.

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Чим можна пояснити вдалий старт Вікторії в першоліговій першості й у розіграші Кубка? У це важко повірити, але тренерський штаб на чолі з Анатолієм Безсмертним справді почав комплектувати команду з нуля лише якихось два місяці тому. Зате нині Вікторія — колектив однодумців, де ніхто не тягне ковдру у свій бік, натомість кожен робить усе, аби приносити користь. Вікторія сильна передусім командою, у цьому вже мав змогу переконатися, зокрема, ЛНЗ", – цитує Мишенка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, ЛНЗ несподівано вилетів з Кубка України, зазнавши домашньої поразки у матчі проти сумської Вікторії. Після матчу керівництво черкаської команди звільнило Олександра Ковпака з посади наставника.

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