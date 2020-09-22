"Я в хорошей форме, работаю, это вторая официальная игра в сезоне. Мы выиграли, но я мог бы забить больше. Если бы мне было 20 лет, я бы забил еще дважды. Я еще не старый. Я как Бенджамин Баттон – рождаюсь старым, но умираю молодым! Команда работала хорошо, мы готовы не на 100 процентов, поэтому устраняем некоторые ошибки. Все выглядит хорошо.

Победный дубль Ибрагимовича в видеообзоре матча Милан – Болонья – 2:0

Мне нравится нести ответственность. Наибольшее давление – это то, которое я создаю на себе. Я не хочу, чтобы люди говорили о моем возрасте, я хочу, чтобы ко мне относились так же, как ко всем остальным. Неважно, что мне 38, я хочу, чтобы ко мне относились, как к 20-летнему и требовали такого же объема работы", – цитирует Ибрагимовича Football Italia.

Добавим, что шведский ветеран мощно начал сезон 2020/21 – три гола в двух матчах.

Милан уверенно обыграл Болонью – дубль Ибрагимовича обеспечил успешный старт команды Пиоли в Серии А