"Я в хорошій формі, працюю, це друга офіційна гра в сезоні. Ми виграли, але я міг би забити більше. Якби мені було 20 років, я б забив ще двічі. Я ще не старий. Я наче Бенджамін Баттон – народжуюсь старим, але вмираю молодим! Команда працювала добре, ми готові не на 100 відсотків, тому усуваємо деякі помилки. Все виглядає добре.

Переможний дубль Ібрагімовіча у відеоогляді матчу Мілан – Болонья – 2:0

Мені подобається нести відповідальність. Найбільший тиск – це той, який я чиню на себе. Я не хочу, щоб люди говорили про мій вік, я хочу, щоб до мене ставились так само, як до всіх інших. Неважливо, що мені 38, я хочу, щоб до мене ставились, як до 20-річного і вимагали такого ж об'єму роботи", – цитує Ібрагімовіча Football Italia.

Додамо, що шведський ветеран потужно розпочав сезон 2020/21 – три голи у двох матчах.

Мілан впевнено обіграв Болонью – дубль Ібрагімовіча забезпечив успішний старт команди Піолі в Серії А