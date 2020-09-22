Милан уверенно одолел Болонью в матче первого тура Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

Ибрагимович сразу стал главным действующим лицом на поле. 38-летний швед обыгрывал соперников, бил, создавал моменты для партнеров. В конце концов, именно Златан на 35 минуте замкнул подачу Тео Эрнандеса с левого фланга.

Милан уверенно обыграл Болонью – дубль Ибрагимовича обеспечил успешный старт команды Пиоли в Серии А

После перерыва звездный ветеран Милана оформил дубль с пенальти. Беннасера сбили в штрафной Болоньи, а Ибрагимович мощным выстрелом в "девятку" не оставил шансов голкиперу – 2:0.