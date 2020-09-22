Победный дубль Ибрагимовича в видеообзоре матча Милан – Болонья – 2:0
09:32 - Читати українською
Милан уверенно одолел Болонью в матче первого тура Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.
Мітчел Дейкс 88’
88’ Мітчел Дейкс
Ибрагимович сразу стал главным действующим лицом на поле. 38-летний швед обыгрывал соперников, бил, создавал моменты для партнеров. В конце концов, именно Златан на 35 минуте замкнул подачу Тео Эрнандеса с левого фланга.
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После перерыва звездный ветеран Милана оформил дубль с пенальти. Беннасера сбили в штрафной Болоньи, а Ибрагимович мощным выстрелом в "девятку" не оставил шансов голкиперу – 2:0.
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