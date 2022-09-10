"Да, я отказался переходить в Челси, ведь моей мечтой было одеть футболку Барселоны – клуба, за которым слежу с самого детства. С тех пор, как там играл Роналдиньо.

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Я начал получше понимать историю клуба, хотел быть частью этого. Поэтому эта мечта, эти желания были сильнее любого другого предложения, каким бы мощным оно ни было в экономическом плане.

Роналдиньо поздравил меня через моего отца. Я разговаривал с Неймаром. Он сказал мне, что если я перейду сюда, то не пожалею об этом. Он пока прав", – цитирует Рафинью La Vanguardia .

Напомним, бразилец перебрался в Испанию этим летом. Каталонцы выложили за 25-летнего вингера Лидсу 58 миллионов евро.