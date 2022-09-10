"Так, я відмовився переходити у Челсі, адже моєю мрією було одягти футболку Барселони – клубу, за яким стежу з самого дитинства. Відколи там грав Роналдінью.

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Я почав трохи краще розуміти історію клубу, хотів бути частиною цього. Тому ця мрія, ці бажання були сильнішими за будь-яку іншу пропозицію, якою б потужною вона не була в економічному плані.

Роналдінью привітав мене через мого батька. Я розмовляв з Неймаром. Він сказав мені, що якщо я перейду сюди, то не пошкодую про це. Він має рацію", – цитує Рафінью La Vanguardia.

Нагадаємо, бразилець перебрався в Іспанію цього літа. Каталонці виклали за 25-річного вінгера Лідсу аж 58 мільйонів євро.

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