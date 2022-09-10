Мадридский клуб идет первым не только в чемпионате Испании, но и в престижных рейтингах.

Авторитетный журнал Forbes обновил рейтинг самых дорогих спортивных команд мира. В первую тройку вошли три команды из НФЛ (американский футбол) – Даллас (8 миллиардов долларов), Нью-Ингленд Петриотс (6,4 млрд) и Лос-Анджелес Ремс (6,2 млрд).

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Самым дорогим футбольным клубом был назван Реал, занявший 13 строчку общего спортивного рейтинга. Мадридцев оценили в 5,1 млрд, они сумели обойти Барселону, которая еще в мае была лидером . "Блаугранас" сейчас стоят 5 млрд. Третью строчку занял Манчестер Юнайтед (4,6 млрд).

В списке 50 самых ценных команд еще оказались Манчестер Юнайтед (4,6 млрд, 19 общее место), Ливерпуль (4,45 млрд, 22-е), Бавария (4,28 млрд, 23-е), Манчестер Сити, (4, 25 млрд, 24-е), ПСЖ (3,2 млрд, 48-е) и Челси (3,1 млрд, 50-е).