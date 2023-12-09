Аргентинский форвард Лаутаро Мартинес признался, что переживал не самые лучшие времена карьеры на старте Мундиаля.

"В матче с Саудовской Аравией я чувствовал боль и играл на обезболивающих. То же самое было и в игре с Мексикой. Я пытался вернуть себе место в основном составе, но это было невозможно из-за травмы.

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Было очень трудно играть в таких условиях. Как-то я просто закрылся в комнате и заплакал. Это было плохое время для меня", – цитирует Лаутаро Мартинеса издание RMC Sport.

Напомним, Аргентина завоевала золото ЧМ-2022 в Саудовской Аравии, в финале обыграв сборную Франции в серии послематчевых пенальти.

Напомним, Лаутаро в нынешнем сезоне провел 16 матчей в составе Интера во всех турнирах. Аргентинец отметился 14 голами и одной результативной передачей.

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