Аргентинський форвард Лаутаро Мартінес зізнався, що переживав не найкращі часи кар'єри на старті Мундіалю.

"У матчі із Саудівською Аравією я відчував біль та грав на знеболювальних. Те саме було й у грі з Мексикою. Я намагався повернути собі місце в основному складі, але це було неможливо через травму.

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Було дуже важко грати за таких умов. Якось я просто закрився в кімнаті й заплакав. Це був поганий час для мене", – цитує Лаутаро Мартінеса видання RMC Sport.

Нагадаємо, Аргентина завоювала золото ЧМ-2022 в Саудівській Аравії, у фіналі обігравши збірну Франції в серії післяматчевих пенальті.

Нагадаємо, Лаутаро в нинішньому сезоні провів 16 матчів у складі Інтера у всіх турнірах. Аргентинець відзначився 14 голами й однією результативною передачею.

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