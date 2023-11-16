Аргентинский форвард Интера Лаутаро Мартинес хочет получать до 7,5 миллиона евро в год.

Бомбардир миланского Интера Лаутаро Мартинес близок к продлению контракта с клубом, но футболист хочет существенно повысить зарплату. Об этом сообщает агент нападающего Алехандро Камано.

Интер планирует подписание Довбика следующим летом, – журналист

"Мы ведем переговоры с Интером о продлении контракта. Я уверен, что достигнутое соглашение удовлетворит обе стороны", – приводит слова агента журналист. Николо Скир.

По информации источника, Мартинес желает добиться повышения зарплаты по новому контракту до 7,5 миллиона евро в год. Действующее соглашение форварда с миланским клубом рассчитано до конца июня 2026 года.

Напомним, Лаутаро в нынешнем сезоне провел 16 матчей в составе Интера во всех турнирах. Аргентинец отличился 14-ю голами и одной результативной передачей.

Димарко в стиле Караваева помог Интеру вернуть лидерство, Аталанта спаслась от позора из Удинезе