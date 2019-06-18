"Я просто стою и выгляжу как идиот", – Дуэлунд рассказал о сложностях в работе на тренировках Динамо

Полузащитник киевского Динамо Миккел Дуэлунд рассказал, с какими проблемами столкнулся в Украине.

"Самая большая проблема жизни в Украине – это, конечно, язык. Это чувствуется не только в повседневной жизни, но и в тренировочном процессе с товарищами по команде.

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Это совершенно безумный язык по сравнению с датским. Мне просто нужно выучить его. Я изучаю русский язык, потому что для меня это действительно полезно. В команде менее пяти процентов говорят по-английски.

Мой тренер указал мне на ошибку на русском. А я вижу вокруг 400 конусов, и просто стою и выгляжу, как идиот.

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Затем он останавливает все это и говорит: "Что ты делаешь?». И еще один вопрос на русском. Я не хочу быть в таких ситуациях, в которых я не понимаю ничего", – цитирует Дуэлунд DR.dk.