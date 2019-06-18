"Я просто стою і виглядаю наче ідіот", – Дуелунд розповів про складнощі в роботі на тренуваннях Динамо

Півзахисник київського Динамо Міккел Дуелунд розповів, з якими проблемами зіткнувся в Україні.

"Найбільша проблема життя в Україні – це, звичайно, мова. Це відчувається не тільки в повсякденному житті, але і в тренувальному процесі з товаришами по команді.

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Це абсолютно божевільна мова у порівнянні з данською. Мені просто потрібно вивчити її. Я вивчаю російську мову, тому що для мене це дійсно корисно. У команді менше п'яти відсотків розмовляють англійською.

Мій тренер вказав мені на помилку російською. А я бачу навколо 400 конусів, і просто стою і виглядаю, як ідіот.

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Потім він зупиняє все це і говорить: "Що ти робиш?". І ще одне питання російською. Я не хочу бути в таких ситуаціях, в яких я не розумію нічого", – цитує Дуелунда DR.dk.