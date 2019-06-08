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Дуэлунд: Динамо и Шахтер – элита Украины

16:30 19 Читати українською
Дуэлунд: Динамо и Шахтер – элита Украины
Миккел Дуэлунд / фото ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Миккел Дуэлунд поделился впечатлениями от выступлений в украинской Премьер-лиге.

"Уровень футбола в Украине в порядке, но условия не так хороши. Иногда мы встречаемся с командами, которые играют в действительно хороший футбол, а, бывает, с совершенно противоположными по уровню клубами. Элита Украины – Динамо и Шахтер. "Горняки" немного доминируют в течение последних 4-5 лет.

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Сама по себе лига неплохая, но между клубами большая разница. Вы действительно можете это почувствовать, но это тоже часть футбольного опыта", – цитирует Дуэлунда Tipsbladet.

Заметим, что в текущем сезоне в активе 21-летнего датчанина 7 матчей за Динамо в Премьер-лиге, где вингер отметился голом и результативной передачей.

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Динамо Киев Динамо Киев Миккел Дуэлунд Миккел Дуэлунд Шахтер Шахтер
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