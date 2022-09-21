Летом Усман Дембеле стал свободным агентом после 5-ти лет в Барселоне, но позже подписал новый контракт с каталонским клубом. Сейчас он является одним из лучших в составе "блаугранас" – 25-летний француз наконец-то преодолел полосу травм, сыграл 8 матчей, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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"Мой образ жизни в первые годы в Барсе? Я был молод, как все. Мне удалось выйти из этой ситуации, но не все было так, как представляли люди. С 2017-го по 2021-й я потерял 5 лет своей жизни.

Было много травм. Мне говорили, что если я не буду работать, я буду стоять на месте. К счастью, все изменилось после прихода Кумана, а потом – Хави. Всё стало лучше, у меня не было ни одной травмы. Сейчас чувствую себя хорошо в Барселоне, мне доверяет вся команда, весь клуб, и я счастлив. Сейчас все говорят о футболе, это гораздо лучше.

Благодаря уверенности Хави я остался в клубе. Я очень хочу, чтобы Барселона снова цитирует Дембеле Marca со ссылкой на RMC Sport.

Летом 2017 года Барса выложила Борусии Дортмунд 125 миллионов евро. В составе "сине-гранатовых" Дембеле сыграл 158 матчей, забил 34 гола и отдал 38 ассистов. Среди трофеев – два чемпионства и два Кубка Испании.

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