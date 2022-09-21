Влітку Усман Дембеле став вільним агентом після 5-ти років у Барселоні, але пізніше таки підписав новий контракт з каталонським клубом. Зараз він є одним із найкращих у складі "блаугранас" – 25-річний француз нарешті подолав смугу травм, зіграв 8 матчів,забив 2 голи і віддав 4 асисти.

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"Мій спосіб життя у перші роки в Барсі? Я був молодим, як усі. Мені вдалося вийти з цієї ситуації, але не все було так, як уявляли люди. З 2017-го по 2021-й я змарнував 5 років свого життя.

Було багато травм. Мені казали, що якщо я не працюватиму, то стоятиму на місці. На щастя, все змінилося після приходу Кумана, а згодом – Хаві. Все стало краще, у мене не було жодної травми. Зараз почуваюся добре в Барселоні, мені довіряє вся команда, увесь клуб, і я щасливий. Зараз всі говорять про футбол, це значно краще.

Завдяки впевненості Хаві я залишився в клубі. Я дуже хочу, щоб Барселона знову виграла Лігу чемпіонів, адже минуло вже сім років з моменту останнього тріумфу", – цитує Дембеле Marca з посиланням на RMC Sport.

Влітку 2017-го Барса виклала Борусії Дортмунд 125 мільйонів євро. Загалом у складі "синьо-гранатових" Дембеле зіграв 158 матчів, забив 34 голи і віддав 38 асистів. Серед трофеїв – два чемпіонства і два Кубка Іспанії.

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