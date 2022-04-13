"Разные мнения в Сербии. Риторика зависит от того, какую сторону смотрит и поддерживает человек. Я как человек, который лучшие свои годы футбольной карьеры провел в Харькове, конечно, полностью на стороне украинцев. И моя скромная миссия в Сербии заключается в поэтому, чтобы доносить правду о том, что происходит на самом деле в Украине. Я всем рассказываю, какой украинцы замечательный, гордый и храбрый народ.

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Конечно, войну освещают, и я не со всем согласен, как ее здесь преподносят. Вы и без меня прекрасно знаете, каков вектор внешней политики Сербии. Я его не поддерживаю. У правды, как и у медали, есть две стороны. Человек видит ту сторону, которую хочет видеть. Я доношу свою точку зрения, абсолютно проукраинскую, потому что вижу ее единственно правдивой. В моем расширяющемся окружении многие понимают, кто агрессор в этой войне.

Политика и спорт всегда были тесно переплетены, как бы ни пытались спортсмены говорить обратное. Или просто боятся говорить. Так происходило раньше, так было и сейчас. Югославию отстранили от Евро-1992. Мы все понимаем, что это было политическое решение. Так было и с Металлистом, когда команду отстранили от участия в Лиге чемпионов", – цитирует Обрадовича FanDay.

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