"Різні думки у Сербії. Риторика залежить від того, яку сторону дивиться та підтримує людина. Я, як людина, яка найкращі свої роки футбольної кар'єри провела у Харкові, звичайно, повністю на боці українців. І моя скромна місія у Сербії полягає у тому, щоб доносити правду про те, що відбувається насправді в Україні. Я всім розповідаю, який українці чудовий, гордий та хоробрий народ. Найголовніша ваша якість – українці добрі та людяні люди, не жорстокі.

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Звичайно, війну висвітлюють, і я не з усім згоден, як її тут подають. Ви й без мене чудово знаєте, який вектор зовнішньої політики Сербії. Я його не підтримую. У правди, як і у медалі, є два боки. Людина бачить той бік, що хоче бачити. Я доношу свою точку зору, абсолютно проукраїнську, бо бачу її єдино правдивою. У моєму оточенні, яке розширюється, багато хто розуміє, хто агресор у цій війні.

Політика та спорт завжди були тісно переплетені, як би не намагалися спортсмени говорити протилежне. Або просто бояться казати. Так відбувалося раніше, так було й зараз. Югославію усунули від Євро-1992. Ми ж усі розуміємо, що це було політичне рішення. Так було і з Металістом, коли команду відсторонили від участі в Лізі чемпіонів", – цитує Обрадовіча FanDay.

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