Известный блоггер и активист Сергей Стерненко высказался об отношении к Ярославу Ракицкому, который покинул Россию после начала полномасштабной войны против Украины.

"А гимн он уже изучил? Я думаю, что он просто тупой. У меня нет никакого уважения к Ракицкому, потому что он уехал играть за Зенит во время российско-украинской войны. Это недопустимо.

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Он говорил, что это команда его мечты, что он всегда мечтал играть на стадионе Зенита. И вау, приехал к "великороссам". Приехал, надо было там оставаться. А сегодня я не пою гимн Украины, еду играть за Зенит, а здесь я намерен вернуться в Шахтер – это не заслуживает уважения.

Если бы Ракицкий вышел и сказал, что он ошибается, что не прав, нет никакого братского народа, россияне – агрессоры, простите украинцы, что я так себя вел и "ще не вмерла України ні слава, ні воля". Ну, тогда, я думаю, можно было смотреть иначе на него. Он этого не сделал, он не заслуживает уважения, мне кажется. Я не оцениваю его сейчас как футболиста", – заявил Стерненко в интервью YouTube-каналу pressing

Напомним, Ярослав в начале марта разорвал соглашение с Зенитом, за который выступал в течение 2,5 лет. Сначала он поддерживал форму с Металлистом, а затем – с Шахтером.