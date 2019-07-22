"Я открыт ко всему", – Ракитич оценил свое будущее в Барселоне

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич поделился планами на будущее на фоне слухов о смене клуба.

"С того момента, как я перешел в Барселону, я каждый сезон вижу новости о том, что могу куда-то перейти. Это происходит во время каждого трансферного окна. Я разговаривал с руководством и Вальверде, и мой план состоит в том, чтобы остаться. У клуба такие же планы. Но я открыт ко всему.

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Большая часть моего контракта уже прошла, и я счастлив здесь с той семьей, которую нашел в раздевалке Барсы. При этом я понимаю, что это футбол, и я горжусь тем, что другие клубы делают запросы о моем трансфере. Это значит, что я хорошо работаю", – цитирует Ракитича AS.

По информации СМИ, в услугах 31-летнего хорвата заинтересован Манчестер Юнайтед ат Интер. В прошлом сезоне Ла Лиги Ракитич провел 34 матча, в которых отметился тремя голами и 5-ю ассистами.

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