toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

"Я відкритий до всього", – Ракітіч оцінив своє майбутнє в Барселоні

20:23 118 Читать на русском
"Я відкритий до всього", – Ракітіч оцінив своє майбутнє в Барселоні
Іван Ракітіч / Фото Marca

Півзахисник Барселони Іван Ракітіч поділився планами на майбутнє на фоні чуток про зміну клубу.

"З того моменту, як я перейшов в Барселону, я кожен сезон бачу новини про те, що можу кудись перейти. Це відбувається під час кожного трансферного вікна. Я розмовляв з керівництвом і Вальверде, і мій план полягає в тому, щоб залишитися. У клубу такі ж плани. Але я відкритий до всього.

Неймар у Барселону: ПСЖ готовий вступити у перемовини, якщо каталонці включать Ракітіча у пропозицію

Велика частина мого контракту вже минула, і я щасливий тут з тією родиною, яку знайшов в роздягальні Барси. При цьому я розумію, що це – футбол, і я пишаюся тим, що інші клуби роблять запити про мій трансфер. Це означає, що я добре працюю", – цитує Ракітіча AS.

За інформацією ЗМІ, у послугах 31-річного хорвата зацікавлений Манчестер Юнайтед ат Інтер. В минулому сезоні Ла Ліги Ракітіч провів 34 матчі, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами.

Згадати молодість чи посадити в запас Суареса – як Грізманна поєднають з Мессі та Неймаром у Барселоні

blog_ava
"Мессі забив мені головою – як?!": Андрій Дикань – комплімент від Барселони, перелом черепа і життя після футболу
16:00
4468
Теги
Іспанія Трансфери Барселони Іван Ракітіч Іван Ракітіч Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
25
хв
Арарат-Вірменія
18:00
Лінкольн Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук