"Я відкритий до всього", – Ракітіч оцінив своє майбутнє в Барселоні

Півзахисник Барселони Іван Ракітіч поділився планами на майбутнє на фоні чуток про зміну клубу.

"З того моменту, як я перейшов в Барселону, я кожен сезон бачу новини про те, що можу кудись перейти. Це відбувається під час кожного трансферного вікна. Я розмовляв з керівництвом і Вальверде, і мій план полягає в тому, щоб залишитися. У клубу такі ж плани. Але я відкритий до всього.

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Велика частина мого контракту вже минула, і я щасливий тут з тією родиною, яку знайшов в роздягальні Барси. При цьому я розумію, що це – футбол, і я пишаюся тим, що інші клуби роблять запити про мій трансфер. Це означає, що я добре працюю", – цитує Ракітіча AS.

За інформацією ЗМІ, у послугах 31-річного хорвата зацікавлений Манчестер Юнайтед ат Інтер. В минулому сезоні Ла Ліги Ракітіч провів 34 матчі, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами.

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