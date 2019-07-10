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Неймар в Барселону: ПСЖ готов вступить в переговоры, если каталонцы включат Ракитича в предложение

07:30 96 Читати українською
Неймар в Барселону: ПСЖ готов вступить в переговоры, если каталонцы включат Ракитича в предложение
Неймар / Reuters

ПСЖ не собирается отпускать Неймара дешевле чем за 222 миллиона евро.

Парижский клуб не хочет отпускать бразильца за сумму, которая будет меньше 222 млн евро. Кроме того, ПСЖ не хочет включать в соглашение ни Коутинью, ни Дембеле.

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Главный тренер ПСЖ Томас Тухель ищет усиление в опорную зону, поэтому французы готовы вступить в переговоры, если Барселона предложит за Неймара Ракитича и деньги, сообщает Marca.

Ранее спортивный директор парижан Леонардо заявил, что бразилец действительно хочет покинуть клуб, и уже был разговор с Барселоной. Правда, по словам функционера, "блаугранас" не делали конкретного предложения.

Неймар выступал в составе испанской команды с 2013 по 2017 годы, после чего со скандалом перебрался в Париж.

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