"Какое настроение при Луческу? За себя буду говорить. Топ, ты приходишь на тренировку и кайфуешь. Понятно, что всегда хорошо не будет, но в общем атмосфера идет от тренировок, от матчей. Если ты выигрываешь, и понимаешь, почему ты выигрываешь, то атмосфера в команде будет идеальной. Сейчас, наверное, так и есть.

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Все встретили назначение Луческу хорошо. Пришел новый тренер, каждому нужно доказать, что он должен играть в составе. Голову опустил и рыгал первые две недели, чтобы показать, что ты можешь играть в составе. Затем уже познакомились, немного начали понимать тренера и его штаб.

Он не дает расслабиться. Был такой момент... Луческу дал выходной и потом такая тренировка добротная, что я просто сказал помощнику главного тренера: "Лучше бы вчера была тренировка после игры и сегодня". А это в одну тренировку две засунули. Так трудно было, ужас", – сказал Миколенко в интервью ОТДУШИВДУШУ.

В текущем сезоне 21-летний защитник провел в футболке "бело-синих" 17 матчей, в которых отметился 2 ассистами. Динамо на зимнюю паузу в УПЛ ушло лидером с 1-очковым преимуществом над Шахтером.

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