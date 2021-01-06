"Який настрій при Луческу? За себе буду говорити. Топ, ти приходиш на тренування і кайфуєш. Зрозуміло, що завжди добре не буде, але в загальному атмосфера йде від тренувань, від матчів. Якщо ти виграєш, і розумієш, чому ти виграєш, то атмосфера в команді буде ідеальною. Зараз, напевне, так і є.

Миколенко зізнався, де хоче продовжити кар'єру після Динамо

Всі зустріли призначення Луческу добре. Прийшов новий тренер, кожному потрібно довести, що він повинен грати в складі. Голову опустив і ригав перші два тижні, щоб показати, що ти можеш грати в складі. Потім вже познайомилися, трохи почали розуміти тренера і його штаб.

Він не дає розслабитись. Був такий момент... Луческу дав вихідний і потім таке тренування добротне, що я просто сказав помічникові головного тренера: "Краще б вчора було тренування після гри і сьогодні". А це в одне тренування два засунули. Так важко було, жах", – сказав Миколенко в інтерв'ю ОТДУШИВДУШУ.

У поточному сезоні 21-річний оборонець провів у футболці "біло-синіх" 17 матчів, в яких відзначився 2 асистами. Динамо на зимову паузу в УПЛ пішло лідером з 1-очковою перевагою над Шахтарем.

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