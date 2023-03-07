"Я смотрел все матчи Winter Cup. Уделял внимание тому, как они пробивают пенальти, особенно тому, как Павел Исенко прыгает по углах. Сказал Булеце, что буду бить этот пенальти. Когда пробивал, то оказался хитрее голкипера.

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Соперник пытался меня сбить, говорил разные слова… Я не хотел бы их повторять. Кроме этого, он пытался на меня психологически влиять, говорил: "Давай-давай, на тебя сейчас такое давление оказывается, ну-ну". Перед ударом я никак не реагировал, а когда забил, то подбежал к нему и сказал: "Ну и где давление?"

Этот момент попал на камеры и теперь гуляет по интернету. Но я ему просто ответил, мы этот вопрос урегулировали, никакого конфликта нет", – цитирует Бражко FanDay.

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