"Где давление? Шо там, бл**ь?": игрок Динамо наехал на соперника – видео скандального эпизода
Полузащитник Зари Владимир Бражко, права на которого принадлежат Динамо, отметился скандальным эпизодом в поединке 16-го тура УПЛ против Ворсклы.
Бражко после реализованного пенальти в ворота Исенко подбежал к вратарю и крикнул: "Где давление? Шо там, бл**ь? Где давление, бл**ь?"
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Партнеры по Заре подбежали к Владимиру и начали отводить его на свою половину поля. "Брага, успокойся", – так некоторые игроки Зари, в частности Имереков, пытались утихомирить слишком эмоционального Бражка.
Добавим, что Заря вырвала победу над Ворсклой (3:2), забив два мяча в компенсированное время. Это позволило луганчанам подняться на третье место, обогнав Динамо.
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