Ворскла в добавленное арбитром время упустила победу над Зарей (2:3) в 16-м туре украинской Премьер-лиги. Отчет и обзор матча читайте на Футбол 24.

Для полтавчан и луганцев это была первая официальная дуэль в 2023 году. Куда активнее начали ее "зелено-белые", первый полумомент которых завершился голом на 5 минуте. Лукас Рамирес из своей части поля забросил вперед, а Сефери выиграл борьбу у Бутко (тот просто упал) и пробил четко в угол. Это 150-й гол подопечных Виктора Скрипника из разных клубов в УПЛ.

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Второго мяча пришлось ждать недолго. На 14 минуте Ворскла провела отличную атаку. Завершал ее Степанюк, но 19-летний голкипер Сапутин, проводивший первый матч за взрослую команду, по инерции жестко влетел в него. Арбитр указал на отметку, к которой подошел Сефери. Албанский форвард не упустил возможность оформить дубль, разведя сферу и кипера по разным углам.

Заря собралась примерно после экватора тайма и принялась атаковать. Первый острый момент завершился желтой для Ван Леувена за разговоры – Нагнойный перед тем влетел в Исенко. Активными были Мишнев (нанес два удара мимо ворот), Русин (после его прострела мяч взяла на себя крестовина) и Антюх (заострял на флангах и часто обыгрывал).

Перед свистком на перерыв забивать мог Имереков, замыкавший подачу со штрафного, но удар головой был не слишком точным. Ворскла же после атак на старте, из которых вытеснила максимум, довольно неплохо играла без мяча и удержала преимущество.

Во втором тайме Патрик Ван Леувен сразу продемонстрировал, что хочет выиграть – выпустил нападающего Эдуардо Герреро вместо Нагнойного. Это была очень удачная замена, ведь до финального свистка новичок действовал эффектно и эффективно. Также после выхода из раздевалки активным был Бражко. Именно он, элегантно обыгравшись с Герреро, расстрелял Исенко.

Полтавчане потеряли уверенность и редко переходили на половину поля соперника. Подвел их и Рамирес, который в течение нескольких минут получил две желтых. Это его дебютный матч. Луганчане не уставали давить, беспокоя Исенка. Запомнился вышедший на замену Хлань – раз мощно пробивал, а на 80 минуте прошел сразу троих. Сейв кипера! Булеца мог сравнивать ударом со штрафного, но его взяла на себя стенка.

И все же Ворскла не выстояла. Заброс вперед на 90+1 минуте, первый выстрел Русина блокируют, а второй с рикошетом влетает в ворота. А на 3 добавленной Хрипчук сыграл рукой в собственной штрафной. Пенальти! Бражко легко переиграл Исенко и подарил Зори заслуженную победу.

Бывший и нынешний игрок Динамо (Русин и Бражко) дарят луганцам 31 зачетный балл и 3 место в турнирной таблице УПЛ. Динамо со вчерашним поражением от Ингульца опускается на 4 строчку. Ворскла так и осталась девятой с 19 очками.

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