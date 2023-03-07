"Я дивився усі матчі Winter Cup. Приділяв увагу тому, як вони пробивають пенальті, особливо тому, як Павло Ісенко стрибає у кути. Сказав Булеці, що битиму цей пенальті. Коли пробивав, то виявився хитрішим, ніж голкіпер.

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Суперник намагався мене збити, говорив різні слова… Я не хотів би їх повторювати. Крім цього, він намагався на мене психологічно впливати, говорив: "Давай-давай, на тебе зараз такий тиск чиниться, ну-ну". Перед ударом я ніяк не реагував, а коли забив, то підбіг до нього і сказав: "Ну і де тиск?"

Цей момент потрапив на камери і тепер гуляє інтернетом. Але я йому просто відповів, ми це питання врегулювали, ніякого конфлікту немає", – цитує Бражка FanDay.

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