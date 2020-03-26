''Я общаюсь только с лучшими'', – легендарный форвард объяснил, почему не позовет Роналду на интервью

Бывший игрок Барселоны, обладатель "Золотого мяча-1994", Христо Стоичков рассказал о своем отношении к Криштиану Роналду.

"Я брал интервью у всех, кого любил, включая моих друзей Хаджи и Попеску. Я никогда не буду делать интервью с Криштиану Роналду. Я не хочу. Я делаю это исключительно для того, чтобы говорить о футболе, я не ищу громких заголовков. Я говорю об анекдотах, тренировочный процессе... С лучшими", – приводит слова Стоичкова Mundo Deportivo.

"А что, если Месси и Роналду все-таки приедут в Беларусь?" – Динамо Минск показало мировых звезд в форме клуба

Предвзятое отношение Христо к Роналду давно не секрет, еще в 2017 году он говорил: "Многие сравнивают Месси с Криштиану, но аргентинца можно сравнить с такими, как Пеле, Марадона и Кройф. Когда вы говорите о Роналду, вы можете сравнивать его только с Месси. В этом разница между ними".

Добавим, что Стоичков взял ряд интервью для телеканала Univision у таких футбольных легенд, как Гари Линекер, Хосеп Гвардиола, Рональд Куман, Маурисио Почеттино, Паоло Мальдини, Франческо Тотти и др.

Роналду из-за коронавируса обдумывает сенсационный трансфер с многоходовкой – СМИ озвучили претендентов