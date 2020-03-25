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"А что, если Месси и Роналду все-таки приедут в Беларусь?" – Динамо Минск показало мировых звезд в форме клуба

12:42 52 Читати українською
"А что, если Месси и Роналду все-таки приедут в Беларусь?" – Динамо Минск показало мировых звезд в форме клуба
Криштиану Роналду и Лионель Месси / Фото из открытых источников

Минское Динамо пофантазировало о возможности мировых футбольных звезд выступать в чемпионате Беларуси.

В то время, как все ведущие чемпионаты остановлены из-за пандемии COVID-19, в соседней Беларуси сезон стартовал по плану и набирает обороты. Все матчи проходят со зрителями на трибунах, а руководство местной футбольной лиги пока не планирует объявлять карантин. Более того, соседняя Высшая лига пользуется большим спросом у зрителей и права на ее трансляцию уже приобрели ряд стран – в том числе и Украина.

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Накануне экс-игрок сборной Беларуси Александр Глеб, шокированный отношением белорусских властей к своим гражданам и спортсменам на фоне пандемии коронавируса, пошутил, что в местном чемпионате не хватает только Лионеля Месси и Криштиану Роналду. В минском Динамо решили развить эту тему и изобразили в форме своего клуба мировых футбольных звезд. Такая честь выпала вышеупомянутым Лионелю Месси (Барселона) и Криштиану Роналду (Ювентус), а также Эдену Азару (Реал), Роберту Левандовски (Бавария) и Давиду Луису (Арсенал).

"Беларусь осталась единственной футбольной страной на нашей планете. На днях Александр Глеб говорил о том, что весь мир теперь имеет волшебную возможность познакомиться с нашим чемпионатом. А что, если Месси и Роналду все-таки приедут в Беларусь? А вместе с ними еще несколько крутых ребят? Мы готовы!" – написали в клубе на своей странице в социальной сети Instagram.

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