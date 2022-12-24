"Я никогда не мазал с пенальти": Конте оригинально поддержал Кейна после трагичной неудачи на ЧМ-2022
Наставник Тоттенхэма Антонио Конте с юмором прокомментировал состояние Харри Кейна, который неудачным пенальти "похоронил" сборную Англии на чемпионате мира.
"Честно говоря, я не беспокоюсь за него. За эти 2 дня с нами я видел его в хорошем настроении. Мы говорим о нападающем мирового уровня. В футболе бывают увлекательные моменты, но бывают и моменты, когда вы немного разочарованы, потому что не забили второй пенальти. В конце концов, первый он забил.
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Когда я был игроком, то никогда не мазал с пенальти. Просто потому, что я никогда не брался бить. Никогда, потому что я был настоящей катастрофой в этом. Но из-за пенальти я проиграл чемпионат мира Бразилии, и вы живете этим моментом. Вы действительно разочарованы.
Конечно, сначала вам грустно, но потом вы понимаете, что вам нужно двигаться дальше. Футбол дает вам возможность получать удовольствие от него снова", – приводит слова Конте Eurosport.
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