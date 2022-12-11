"Я всегда готовлюсь к тому, что могу получить один, два пенальти в матче. У меня всегда есть представление о том, как я хочу их исполнять. Я не могу винить свою подготовку или что-то такое. Просто выполнение этим вечером получилось таким. Первая попытка отличная, а вторая... Я просто попал по мячу не совсем так, как хотел.

Англия – Франция – 1:2 – видео голов и обзор матча

Я принимаю эту ответственность на себя. Эта игра точно будет причинять нам боль всю жизнь. У нас была полная вера в то, чего мы хотим достичь. Как капитан, я очень горжусь ребятами. Следующего ЧМ ждать долго, но, как я уже сказал, я горжусь нашими игроками. У нас был отличный лагерь, отличный чемпионат мира, но все сводилось к одной маленькой детали, за которую я возьму на себя ответственность.

Я не беспокоюсь о команде и о том, как это на них повлияет. Я знаю, что у нас есть большие таланты. Я уверен, что это будет больно не только мне, но и всем участникам. Но это футбол, это спорт, иногда приходится терпеть такое", – цитирует Кейна Mirror.

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