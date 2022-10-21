В истории мирового футбола осталось достаточно футболистов, талант которых был несправедливо проигнорирован. "Футбол 24" предлагает упомянуть о некоторых из них.

Карим Бензема стал седьмым в истории французом, которому удалось завоевать самую престижную на этой планете персональную награду – Ballon d'or. "Футбол 24" вспомнил самые громкие имена Франции, которым так и не удалось получить "Золотой мяч".

* на момент создания видео Франк Рибери еще не успел объявить о завершении карьеры.