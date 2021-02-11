Мечты Неймара снова сыграть с Лионелем Месси откладываются на неопределенный срок.

Неймар не смог доиграть поединок против Кана (0:1) и был вынужден покинуть поле на 60-й минуте. Врачи ПСЖ диагностировали у звездного форварда повреждение левой приводящей мышцы, сообщает официальный сайт парижан.

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По прогнозам медперсонала, для восстановления 29-летнему бразильцу понадобится около 4-х недель. Таким образом нападающий не поможет ПСЖ в поединках 1/8 финала Лиги чемпионов, которые запланированы на 16 февраля и 10 марта.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Неймар провел 11 матчей, в которых отметился 6-ю голами и тремя ассистами.

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