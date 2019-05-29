toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ СБОРНАЯ УКРАИНЫ АРСЕНАЛ-КИЕВ - КАРПАТЫ ВОРСКЛА - ОЛИМПИК

"Я не знаю, что будет с клубом", – Леонов прокомментировал вылет Арсенала-Киев из УПЛ

21:14 91 Читати українською
"Я не знаю, что будет с клубом", – Леонов прокомментировал вылет Арсенала-Киев из УПЛ
Игорь Леонов / ФК Арсенал-Киев

Главный тренер Арсенала-Киев Игорь Леонов считает, что команда могла остаться в УПЛ, если бы не пенальти в поединке против Черноморца.

4’ Александр Ковпак
90+2’ Артур Авагимян
 
Андрей Нестеров 18’
Сергей Мякушко 21’
Денис Мирошниченко 45+2’
4’ Александр Ковпак
18’ Андрей Нестеров
21’ Сергей Мякушко
45+2’ Денис Мирошниченко
90+2’ Артур Авагимян

"Я не знаю, что будет с клубом. Что со мной будет – тоже пока не знаю. Наверное, придется распрощаться – я же не выполнил задание. Все буду знать только через два дня. Можете мне тогда позвонить.

Карпаты победили Арсенал-Киев и отправили киевлян в Первую лигу – львовяне сыграют в плей-офф с Волынью

Задание можно было выполнить, если бы нам не дали тот несуществующий пенальти на девяносто второй минуте с Черноморцем, мы бы спаслись", – цитирует Леонова "Сегодня".

Черноморец разгромил Десну и сыграет с Колосом в переходных матчах

Напомним, Черноморец в последнем туре чемпионата Украины победил Десну, а Арсенал-Киев уступил Карпатам. Поэтому подопечные Леонова заняли последнее место в УПЛ и вылетели в Первую лигу.

blog_ava
Хацкевич покинет Динамо, 31-го мая киевляне получат нового тренера, – СМИ
18:37
965
Теги
Арсенал-Киев - Карпаты Арсенал-Киев Арсенал-Киев Игорь Леонов Игорь Леонов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
30
мин
Мариуполь
17:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук