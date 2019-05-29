"Я не знаю, что будет с клубом", – Леонов прокомментировал вылет Арсенала-Киев из УПЛ

Главный тренер Арсенала-Киев Игорь Леонов считает, что команда могла остаться в УПЛ, если бы не пенальти в поединке против Черноморца.

"Я не знаю, что будет с клубом. Что со мной будет – тоже пока не знаю. Наверное, придется распрощаться – я же не выполнил задание. Все буду знать только через два дня. Можете мне тогда позвонить.

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Задание можно было выполнить, если бы нам не дали тот несуществующий пенальти на девяносто второй минуте с Черноморцем, мы бы спаслись", – цитирует Леонова "Сегодня".

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Напомним, Черноморец в последнем туре чемпионата Украины победил Десну, а Арсенал-Киев уступил Карпатам. Поэтому подопечные Леонова заняли последнее место в УПЛ и вылетели в Первую лигу.