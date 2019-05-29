Черноморец разгромил Десну и сыграет с Колосом в переходных матчах

Одесский Черноморец в последнем туре УПЛ победил Десну (3:0). Но финишировал в зоне переходных матчей.

В первом тайме команды голов не забивали, а игра была равной. Во второй половине встречи Черноморец забил три гола. На 63-й минуте красивым мячом отметился Танчик. На 72-й минуте Немчанинов получил удаление и принес пенальти в свои ворота, который реализовал Вильхьяльмссон. Позже исландец оформил дубль, забив великолепным ударом слета.

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Поэтому, Десна после окончания чемпионата имеет в активе 41 очко и финишировала на 8-й строчке, уступив Кубок престижа Ворскле. Зато Черноморец занял предпоследнее место и сыграет в переходных матчах. Соперником выступит серебряный призер Первой лиги – Колос из Ковалевки.

Матчи за места в украинском элитном дивизионе состоятся 4 и 8 июня, первый поединок состоится в Одессе.