"Я не знаю, що буде з клубом", – Леонов прокоментував виліт Арсенала-Київ з УПЛ

Головний тренер Арсенала-Київ Ігор Леонов вважає, що команда могла залишитись в УПЛ, якби не пенальті у поєдинку проти Чорноморця.

"Я не знаю, що буде з клубом. Що зі мною буде – теж поки не знаю. Напевно, доведеться розпрощатися – я ж не виконав завдання. Все буду знати тільки через два дні. Можете мені тоді подзвонити.

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Завдання можна було виконати, якби нам не дали той неіснуючий пенальті на 92-ій хвилині з Чорноморцем, ми б врятувалися", – цитує Леонова "Сегодня".

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Нагадаємо, Чорноморець у останньому турі чемпіонату України переміг Десну, а Арсенал-Київ поступився Карпатам. Тому підопічні Леонова посіли останнє місце в УПЛ та вилетіли у Першу лігу.