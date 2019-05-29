Карпаты победили Арсенал-Киев и отправили киевлян в Первую лигу – львовяне сыграют в плей-офф с Волынью

В рамках 32-го тура УПЛ Арсенал-Киев потерпел поражение от Карпат, не сумев догнать Черноморец в таблице и вылетев в первую лигу. Львовяне так и не обошли Олимпик, оставшись в зоне плей-офф.

Обе команды устраивала только победа, однако Карпатам ещё надо было отыграть "-3" в разнице мячей с Олимпиком. Проблема осложнялась тем, что "львы" ещё ни разу в сезоне не выиграли у "канониров", а после пропущенного гола на 4-й минуте решающей встречи надежды о покидании зоны плей-офф начали таять на глазах. Арсенал-Киев забил очень просто: Вакуленко прошел к штрафной и выполнил заброс, Гуйе не смог его выбить, а Ковпак вышел один на один и переиграл Кучинского – 1 0! Шокирующее начало для Карпат.

Олимпик спас ничью с Ворсклой и остался в УПЛ – полтавчане завоевали Кубок престижа

Впрочем, очень скоро игра перевернулась на 180 градусов. Уже на 10-й минуте травму на ровном месте получил Ковпак, которого заменил Липартия. Карпаты же перехватили контроль над мячом, провели серию атак, одна из которых завершилась штрафным в 20 метрах от ворот, а на 18-й минуте отыгрались. Всё началось с прострела Онглы с правого фланга – Пидкивка выпустил мяч из рук прямо на Понде, который сразу пробил в голкипера и заработал угловой. После этого Онгла исполнил подачу с корнера точно на голову Нестерова, а тои замкнул в дальний угол – 1:1.

"Зелёно-белые" продолжили атаки на ворота соперника, что уже на 20-й минуте вылилось в пенальти за фол Дубинчака на Понде. Сергей Мякушко подошел к "точке" и уверенно переиграл Пидкивку – 1:2! На этом интересные события на долгое время завершились: можно вспомнить разве что дальний удар Калитвинцева на 31-й минуте, который Кучинский парировал, а также ещё две замены – Александр Чижевский выпустил Федецкого, а Игорь Леонов бросил в бой Янакова.

Черноморец разгромил Десну и сыграет с Колосом в переходных матчах

В целом, Карпаты удерживали инициативу в течение всего тайма, а его завершение "львы" вообще провели мощно. На 40-й Мякушко в падении через себя пробил под перекладину (Пидкивка спас), на 45-й Гуцуляк выстрелил с дистанции выше ворот, а на 46-й Алексей ворвался в штрафную и пробил по воротам – один из защитников заблокировал полёт м мяча, но тот отскочил прямо на ногу Мирошниченко. Денис в касание запустил сферу точно в правый нижний угол – 1:3. Львовяне покидали зону переходных матчей за УПЛ.

На второй тайм Арсенал-Киев вышел очень заведённым, забрав мяч под свой контроль и начав проводить быстрые атаки. Уже на 50-й минуте один гол мог отквитать Кадимян, который замыкал подачу с фланга ударом головой, однако Гегам попал в сетку с внешней стороны. Также "канониры" провели несколько угловых, после которых в штрафной Карпат возникала паника, а ближе к 60-й минуте киевляне обратились и к ударам с дистанции: Кадимян пробил по центру в руки Кучинскому, выстрел Калитвинцева до ворот не долетел, а ещё один наоборот – вылетел далеко за пределы поля. На 62-й пенальти мог заработать Липартия, который ворвался на правый край штрафной и упал в боротби с Гуйе, но арбитр Ярослав Козик не просвистел.

Динамо хочет подписать хавбека Карпат Онглу, – журналист

Карпаты постепенно выровняли ход встречи. Ещё за несколько секунд до эпизода с Липартией игру мог закрыть Алексей Гуцуляк, который головой замкнул подачу Мякушко – Арсенал-Киев спасла перекладина. На 70-й дальний удар нанёс и сам Сергей, однако он прошёл выше ворот. Между этими моментами на поле практически ничего не произошло, но Карпаты перевели матч в плоскость контактной борьбы за мяч в центре поля. Между тем Олимпик горел со счётом 2:0, а Черноморец побеждал Десну.

У Карпат всё шло идеально. Они держали мяч, отдавали пасы пяткой чужой штрафной, тянули время после стыков, а у своих ворот допустили лишь один опасный момент – на 74-й минуте после углового Сагуткин поборолся за мяч, что привело к серии рикошетов и пролёту мяча рядом со штангой. На 81-й метров с 23-х мог забить Мякушко, однако мяч пролетел над перекладиной. Больше ничего опасного на поле не происходило. Арсенал-Киев смирился со своим вылетом, а вот у львовян всё неожиданно изменилось.

Первая лига: Днепр-1 уверенно побеждает Николаев, Рух крушит Сумы, а Колос и Волынь добывают путевки в плей-офф

На 83-й минуте параллельного поединка в Полтаве Олимпик неожиданно сравнял счёт – это означало, что при любом раскладе на стадионе имени Лобановского дончане будут выше на одно очко. Карпаты возвращались в зону переходных матчей и больше не зависели от себя. В конце концов, чуда не произошло – счёт в Полтаве не изменился, а Карпаты в компенсированное время ещё и пропустили от Авагимяна. Данный гол стал последним для "канониров" в УПЛ.

Таким образом, Карпаты набрали 33 зачётных балла, оставшись на десятой позиции в зоне плей-офф за УПЛ. Соперником львовян станет луцкая Волынь, а матчи будут сыграны 4-го и 8-го июня. Арсенал-Киев с 26 очками не смог подняться с последнего места, вылетев в первую лигу.

Горячая дискуссия Суркиса с тренером Динамо, новая форма "бело-синих", эмоции тренера Карпат – главное в 31 туре УПЛ