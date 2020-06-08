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"Я не верю в приметы": Русин прокомментировал разгром Динамо над Александрией

16:26 64 Читати українською
"Я не верю в приметы": Русин прокомментировал разгром Динамо над Александрией
Динамо – Александрия – 5:1 / ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Назарий Русин поделился мыслями относительно убедительной победы своей команды над александрийцами (5:1) в 25-м туре УПЛ.

15’ Виталий Буяльский
20’ Назарий Русин
65’ Виталий Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Виталий Буяльский
 
Дмитрий Гречишкин 32’
Каспарс Дубра 56’
15’ Виталий Буяльский
20’ Назарий Русин
32’ Дмитрий Гречишкин
56’ Каспарс Дубра
65’ Виталий Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Виталий Буяльский

"5:1 – это уверенная победа, счет говорит сам за себя. Если победили с таким результатом, значит, сыграли хорошо. А себя оценивать не буду, это должен делать тренерский штаб. Относительно погоды – было очень трудно и непривычно. Мы смеялись, что находимся как будто на мангале. Настолько сложно было играть в такую ​​жару.

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Я уже в шестой раз играю с Александрией: трижды – в составе Зари, и еще трижды – в составе Динамо. Не могу сказать, что увидел в игре этой команды что-то новое. Все так же, как было раньше. Не знаю, сыграло ли удаление решающую роль, но оно помогло нам. Играть в большинстве стало легче. Хотя мы получили закономерный результат. Я вообще считаю, что в первом эпизоде ​​защитник Александрии Дубра должен был получать красную карточку, поскольку я выходил один на один, а он меня сбил в своей штрафной. Поэтому оба предупреждения и удаление заслуженные.

После счета 2:0 мы дали александрийцам немного почувствовать свободу, поэтому тренеры попросили, чтобы мы больше им этого не позволяли, действовали собраннее и продолжали играть в свою игру.

А по пенальти... Даже не знаю, почему решил пробивать пенальти в тот же угол, куда не забил Буяльский. Просто в тот момент решил так ударить. Что касается примет, будто игроку, который заработал пенальти, не на фарт его исполнять, то я в это не верю, у меня такого нет", – цитирует Русина официальный сайт Динамо.

Напомним, в матче 25-го тур Динамо поиздевалось над Александрией (5:1) и, набрав 49 очков, поднялся на третью строчку турнирной таблицы УПЛ. Команда Шарана с 43-ю баллами – пятая.

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