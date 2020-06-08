"Я не верю в приметы": Русин прокомментировал разгром Динамо над Александрией

Нападающий Динамо Назарий Русин поделился мыслями относительно убедительной победы своей команды над александрийцами (5:1) в 25-м туре УПЛ.

"5:1 – это уверенная победа, счет говорит сам за себя. Если победили с таким результатом, значит, сыграли хорошо. А себя оценивать не буду, это должен делать тренерский штаб. Относительно погоды – было очень трудно и непривычно. Мы смеялись, что находимся как будто на мангале. Настолько сложно было играть в такую ​​жару.

Миколенко: За каждый свой гол в ворота Александрии прошу прощения у Панькива

Я уже в шестой раз играю с Александрией: трижды – в составе Зари, и еще трижды – в составе Динамо. Не могу сказать, что увидел в игре этой команды что-то новое. Все так же, как было раньше. Не знаю, сыграло ли удаление решающую роль, но оно помогло нам. Играть в большинстве стало легче. Хотя мы получили закономерный результат. Я вообще считаю, что в первом эпизоде ​​защитник Александрии Дубра должен был получать красную карточку, поскольку я выходил один на один, а он меня сбил в своей штрафной. Поэтому оба предупреждения и удаление заслуженные.

После счета 2:0 мы дали александрийцам немного почувствовать свободу, поэтому тренеры попросили, чтобы мы больше им этого не позволяли, действовали собраннее и продолжали играть в свою игру.

А по пенальти... Даже не знаю, почему решил пробивать пенальти в тот же угол, куда не забил Буяльский. Просто в тот момент решил так ударить. Что касается примет, будто игроку, который заработал пенальти, не на фарт его исполнять, то я в это не верю, у меня такого нет", – цитирует Русина официальный сайт Динамо.

Напомним, в матче 25-го тур Динамо поиздевалось над Александрией (5:1) и, набрав 49 очков, поднялся на третью строчку турнирной таблицы УПЛ. Команда Шарана с 43-ю баллами – пятая.

Динамо – Александрия: Цитаишвили и другие украинцы выдали шоу, 4-й дебютант, разные легионеры, матч года Михайличенко