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"Я не вірю у забобони": Русин прокоментував розгром Динамо над Олександрією

16:26 257 Читать на русском
"Я не вірю у забобони": Русин прокоментував розгром Динамо над Олександрією
Динамо – Олександрія – 5:1 / ФК Динамо Київ

Нападник Динамо Назарій Русин поділився думками щодо переконливої перемоги своєї команди над олександрійцями (5:1) у 25-му турі УПЛ.

15’ Віталій Буяльський
20’ Назарій Русин
65’ Віталій Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Віталій Буяльський
 
Дмитро Гречишкін 32’
Каспарс Дубра 56’
15’ Віталій Буяльський
20’ Назарій Русин
32’ Дмитро Гречишкін
56’ Каспарс Дубра
65’ Віталій Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Віталій Буяльський

"5:1 – це впевнена перемога, рахунок говорить сам за себе. Якщо перемогли з таким результатом, значить, зіграли добре. А себе оцінювати не буду, це має робити тренерський штаб. Щодо погоди – було дуже важко та незвично. Ми сміялися, що знаходимося ніби на мангалі. Настільки складно було грати у таку спеку.

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Я вже вшосте граю з Олександрією: тричі – у складі Зорі, і ще тричі – у складі Динамо. Не можу сказати, що побачив у грі цієї команди щось нове. Усе так само, як було раніше. Не знаю, чи зіграло вилучення вирішальну роль, але воно допомогло нам. Грати у більшості стало легше. Хоча ми здобули закономірний результат. Я взагалі вважаю, що у першому епізоді захисник Олександрії Дубра мав отримувати червону картку, оскільки я виходив один на один, а він мене збив у своєму штрафному. Тому обидва попередження та вилучення заслужені.

Після рахунку 2:0 ми дали олександрійцям трохи відчути свободу, тому тренери попросили, щоб ми більше їм цього не дозволяли, діяли зібраніше та продовжували грати у свою гру.

А щодо пенальті... Навіть не знаю, чому вирішив пробивати пенальті у той самий кут, куди не забив Буяльський. Просто у той момент вирішив так вдарити. Що стосується забобонів, буцімто гравцеві, який заробив пенальті, не на фарт його виконувати, то я в це не вірю, у мене такого немає", – цитує Русина офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у матчі 25-го тур Динамо познущалось над Олександрією (5:1) і, набравши 49 очок, піднялось на третю сходинку турнірної таблиці УПЛ. Команда Шарана з 43-ма балами – п'ята.

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Теги
Динамо - Олександрія Віталій Буяльський Віталій Буяльський Динамо Динамо Олександрія Олександрія Каспарс Дубра Каспарс Дубра Назарій Русин Назарій Русин
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