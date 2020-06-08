"Я не вірю у забобони": Русин прокоментував розгром Динамо над Олександрією

Нападник Динамо Назарій Русин поділився думками щодо переконливої перемоги своєї команди над олександрійцями (5:1) у 25-му турі УПЛ.

"5:1 – це впевнена перемога, рахунок говорить сам за себе. Якщо перемогли з таким результатом, значить, зіграли добре. А себе оцінювати не буду, це має робити тренерський штаб. Щодо погоди – було дуже важко та незвично. Ми сміялися, що знаходимося ніби на мангалі. Настільки складно було грати у таку спеку.

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Я вже вшосте граю з Олександрією: тричі – у складі Зорі, і ще тричі – у складі Динамо. Не можу сказати, що побачив у грі цієї команди щось нове. Усе так само, як було раніше. Не знаю, чи зіграло вилучення вирішальну роль, але воно допомогло нам. Грати у більшості стало легше. Хоча ми здобули закономірний результат. Я взагалі вважаю, що у першому епізоді захисник Олександрії Дубра мав отримувати червону картку, оскільки я виходив один на один, а він мене збив у своєму штрафному. Тому обидва попередження та вилучення заслужені.

Після рахунку 2:0 ми дали олександрійцям трохи відчути свободу, тому тренери попросили, щоб ми більше їм цього не дозволяли, діяли зібраніше та продовжували грати у свою гру.

А щодо пенальті... Навіть не знаю, чому вирішив пробивати пенальті у той самий кут, куди не забив Буяльський. Просто у той момент вирішив так вдарити. Що стосується забобонів, буцімто гравцеві, який заробив пенальті, не на фарт його виконувати, то я в це не вірю, у мене такого немає", – цитує Русина офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у матчі 25-го тур Динамо познущалось над Олександрією (5:1) і, набравши 49 очок, піднялось на третю сходинку турнірної таблиці УПЛ. Команда Шарана з 43-ма балами – п'ята.

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