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Миколенко: За каждый свой гол в ворота Александрии прошу прощения у Панькива

00:15 17 Читати українською
Миколенко: За каждый свой гол в ворота Александрии прошу прощения у Панькива
Виталий Миколенко (в центре) / ФК Динамо

Защитник Динамо Виталий Миколенко прокомментировал победу своей команды над Александрией (5:1) в матче 25-го тура чемпионата Украины.

15’ Виталий Буяльский
20’ Назарий Русин
65’ Виталий Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Виталий Буяльский
 
Дмитрий Гречишкин 32’
Каспарс Дубра 56’
15’ Виталий Буяльский
20’ Назарий Русин
32’ Дмитрий Гречишкин
56’ Каспарс Дубра
65’ Виталий Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Виталий Буяльский

"Получается, Александрия – моя любимая команда. Когда я забил им первый мяч в октябре прошлого года во время домашнего матча в первом круге, вратарь Юра Панькив сказал: "Ты мне еще никогда не забивал". После этого за каждый свой гол я прошу прощения у него. На этот раз тоже извинился.

Динамо – Александрия – 5:1 – видео голов и обзор матча

На матчах работает система VAR, и, если момент противоречивый или неоднозначный, арбитр к ней обращается. Так было в моменте с пенальти в наши ворота. Словом, ему в любом случае подсказывают, если есть сомнения. Сам повтор я еще не смотрел, но, если арбитр поставил эти пенальти, значит, был уверен, что так нужно.

Не хочу обсуждать судейство: если он давал предупреждения, значит, у него были на то причины. Хорошо, что удалили игрока Александрии – считаю, это было заслуженно. Перед нами стоит задача занять второе место, поэтому сейчас каждая игра – как финал. Так что нужно догонять и обгонять и Зарю, и других конкурентов", – цитирует Миколенко официальный сайт Динамо.

Напомним, в матче 25-го тур Динамо поиздевалось над Александрией (5:1) и, набрав 49 очков, поднялось на третью строчку турнирной таблицы УПЛ. Команда Шарана с 43-ю баллами – пятая.

Динамо – Александрия: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

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Динамо – Александрия: анонс матча УПЛ
7 июня
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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Александрия Юрий Панькив Юрий Панькив Заря Заря Александрия Александрия УПЛ Виталий Миколенко Виталий Миколенко
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