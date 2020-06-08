Миколенко: За каждый свой гол в ворота Александрии прошу прощения у Панькива

Защитник Динамо Виталий Миколенко прокомментировал победу своей команды над Александрией (5:1) в матче 25-го тура чемпионата Украины.

"Получается, Александрия – моя любимая команда. Когда я забил им первый мяч в октябре прошлого года во время домашнего матча в первом круге, вратарь Юра Панькив сказал: "Ты мне еще никогда не забивал". После этого за каждый свой гол я прошу прощения у него. На этот раз тоже извинился.

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На матчах работает система VAR, и, если момент противоречивый или неоднозначный, арбитр к ней обращается. Так было в моменте с пенальти в наши ворота. Словом, ему в любом случае подсказывают, если есть сомнения. Сам повтор я еще не смотрел, но, если арбитр поставил эти пенальти, значит, был уверен, что так нужно.

Не хочу обсуждать судейство: если он давал предупреждения, значит, у него были на то причины. Хорошо, что удалили игрока Александрии – считаю, это было заслуженно. Перед нами стоит задача занять второе место, поэтому сейчас каждая игра – как финал. Так что нужно догонять и обгонять и Зарю, и других конкурентов", – цитирует Миколенко официальный сайт Динамо.

Напомним, в матче 25-го тур Динамо поиздевалось над Александрией (5:1) и, набрав 49 очков, поднялось на третью строчку турнирной таблицы УПЛ. Команда Шарана с 43-ю баллами – пятая.

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