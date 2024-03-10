Ней Алвес, брат экс-звезды Барселоны, ПСЖ, Ювентуса и сборной Бразилии Дани Алвеса, был взбешен из-за информации о якобы суициде своего брата.

"Насколько люди жестоки? Вы уже осудили его за слова женщины, которая зашла в мужской туалет, чтобы сделать то, что известно ей одной. Его уже осудили.

Дани Алвес якобы совершил суицид – в Бразилии сообщили шокирующую новость, появилась реакция

Разве этого мало? Он в тюрьме. А теперь вы хотите видеть его мертвым, это безумие. Вы хотите видеть моего брата мертвым. Насколько это жестоко?" – приводит слова Нея Алвеса Corriere dello Sport.

Напомним, в конце февраля Дани Алвеса признали виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорили к 4,5 годам тюрьмы плюс еще 5 лет условно. Также бразилец обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 лет не приближаться к ней. Сторона футболиста обжаловала решение.

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