Барселона одержала волевую победу над Осасуной в 14-м туре Примеры (2:1). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

"Сине-гранатовые" пропустили уже на 6-й минуте. Успех памплонцам принес угловой, который точным ударом завершил Давид Гарсия. Вскоре дела Барсы стали еще хуже – Роберт Левандовски еще до перерыва получил вторую желтую и оставил команду вдесятером.

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Подопечные Хави сумели перевернуть игру во втором тайме. Сначала отличился Педри, а победный гол после паса де Йонга забил Рафинья, перебросив кипера ударом головой. 1:2 – Барселона ушла на перерыв лидером чемпионата Испании. Следующий матч Ла Лиги каталонцы сыграют уже после ЧМ-2022.

Этот поединок стал последним в карьере Жерара Пике. Защитник на поле не вышел, но умудрился получить красную карточку за оскорбления в адрес арбитра. Вот такое завершение карьеры.

Барселона победила Осасуну – Левандовски получил первую за 9 лет красную, Пике завершил карьеру скандальным удалением

За что был удален Жерар Пике:

Piqué arguing with Gil Manzano during the halftime against Osasuna pic.twitter.com/rTugpBaVcN — FCB One Touch (@FCB_OneTouch) November 8, 2022

Видео голов и обзор матча: