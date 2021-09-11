"Даже до пенальти у нас были проблемы. Мы контролировали игру в первом тайме, но с проблемами. Я не собираюсь искать оправдания. Мы играли плохо.

Унижение лидера АПЛ в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 3:0

Результат является следствием решений, принятых во время игры. Судья делает свою работу как можно лучше, и я не собираюсь это комментировать. Нам есть что улучшить. Мы сделали много ошибок. Это была не лучшая игра. Мы не говорим о рефери. Нам нужно действовать и совершенствоваться", – приводит слова Эшпириту Санту ВВС.

Добавим, что Тоттенхэм впервые потерял очки в текущем розыгрыше АПЛ, свалившись с вершины таблицы на четвертую строчку.

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