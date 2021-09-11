"Орлы" доминировали на протяжении всего первого тайма, однако не смогли реализовать свои моменты. А вот Тоттенхэм умудрился не нанести ни одного удара до перерыва!

Тоттенхэм в меньшинстве разгромно уступил Кристал Пэлас – дебютант "орлов" оформил дубль всего за 10 минут

Подопечные Эшпириту Санту окончательно посыпались после удаления Танганги на 58-ой минуте. Сначала молодой защитник потолкался с Уилфридом Заха, а затем опрометчиво полетел в подкате – две желтые карточки. Тот же Заха начал погром, реализовав пенальти за игру рукой Дэвиса. Добивал "шпор" Одсон Эдуард, который оформил дубль в дебютном матче за Кристал Пэлас. 3:0 – Тоттенхэм впервые потерял очки и рискует отдать конкурентам звание лидера АПЛ.