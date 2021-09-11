"Навіть до пенальті у нас були проблеми. Ми контролювали гру в першому таймі, але з проблемами. Я не збираюся шукати виправдання. Ми грали недобре.

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Результат є наслідком рішень, ухвалених під час гри. Суддя робить свою роботу якнайкраще, і я не збираюся це коментувати. Нам є що покращити. Ми зробили багато помилок. Це була не найкраща гра. Ми не говоримо про рефері. Нам потрібно діяти і вдосконалюватися", – наводить слова Ешпіріту Санту ВВС.

Додамо, що Тоттенхем вперше втратив очки у поточному розіграші АПЛ, звалившись з вершини таблиці на четверту сходинку.

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